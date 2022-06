Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor Uniunii Europene se reunesc luni dupa-amiaza la Bruxelles pentru a analiza situatia securitatii si consecintele generate de agresiunea rusa impotriva Ucrainei, in contextul in care incercarile de a negocia un compromis pentru ca Ungaria sa sprijine impunerea unui

- Liderii statelor Uniunii Europene se reunesc luni dupa-amiaza la Bruxelles pentru a analiza situatia securitatii si consecintele generate de agresiunea rusa impotriva Ucrainei, in contextul in care incercarile de a negocia un compromis pentru ca Ungaria sa sprijine impunerea unui embargou asupra…

- Uniunea Europeana nu a reușit duminica sa ajunga la un acord privind impunerea unui embargo asupra petrolului rusesc, dar ambasadorii statelor membre ale blocului comunitar vor incerca și inainte de summitul de luni și marți sa faca progrese in obținerea unei derogari de la acest embargo pentru livrarile…

- Președinta Comisiei Europene a salutat „progresele” inregistrate in timpul discuțiilor cu premierul ungar Viktor Orban, care pana acum a opus rezistența planurilor Bruxelles-ului privind embargoul petrolier rusesc, potrivit The Guardian.

- Comisia Europeana a propus o serie de modificari la embargoul pe care il are in vedere cu privire la petrolul rusesc, in incercarea de a convinge si statele membre reticente sa sprijine noile sanctiuni, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse europene. Fii la curent cu cele mai noi…

- Tarile membre ale Uniunii Europene care refuza sa aprobe un embargo asupra petrolului rusesc vor fi "complice" la crimele de razboi, a declarat miercuri ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, relateaza AFP. "Daca o tara din Europa continua sa se opuna unui embargo asupra petrolului…

- Seful executivului Uniunii Europene a propus miercuri un embargo petrolier esalonat asupra Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, precum si sanctionarea principalei banci rusesti si interzicerea televiziunilor rusesti, in incercarea de a accentua izolarea Moscovei, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana va finaliza, cel mai probabil marti, documentul referitor la urmatorul si al saselea pachet de sanctiuni impus de UE Rusiei in urma razboiului sau din Ucraina, care ar include interzicerea cumpararii petrolului rusesc, deoarece exporturile de petrol reprezinta o sursa majora de venituri…