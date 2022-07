Te-ai intrebat vreodata daca tu știi cum sa iți așezi corect mancarea in frigider, in așa fel incat alimentele sa se pastreze proaspete?! Daca de fiecare data cand te intorci de la cumparaturi, le scoți din sacoșa și le pui pe raftul frigiderului, la intamplare, afla ca nu este deloc un obicei bun. Felul in care organizam produsele in frigider ne-ar putea ajuta sa facem economii și sa facem mancarea sa ramana proaspata mai mult timp. De ce nu e bine sa ții ouale pe ușa frigiderului. Cand vei afla motivul, vei renunța la acest obicei.