Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța, in fiecare bucatarie se regasesc acele recipiente de plastic in care se pot depozita alimentele. Pe masura ce crește gradul de conștientizare a problemelor de sanatate și de mediu ale plasticului, unii consumatori se intreaba daca este timpul sa renunțe la acele recipiente vechi. Ei bine,…

- Sunt ieftine, pot fi folosite pentru a face o gustare rapida ce ne potolește pofta de mancare, dar care nu sunt recomandate de specialiști. Acestea sunt alimentele toxice pe care mulți romani le au in frigider. Specialiștii trag un semnal de alarma și recomanda oamenilor sa renunțe la ele. Alimentele…

- Nelipsiți de la gratarele de 1 Mai, micii nu trebuie combinați niciodata cu bere. O spune un nutriționist care arata ca reprezinta cea mai nociva alegere: grasime și alcool. Acest lucru afecteaza ficatul și ingreuneaza digestia.

- Despre un tomberon, zis si europubela, cum ii spune mai simandicos lazii de gunoi, am putea spune ca este pantecele rasturnat al unui cetatean european. Asemanarile sunt frapante. Sau pantecele unui eurosceptic este un fel de tomberon plin cu tot felul de dejectii propagandistice. De preferinta galben…

- Atunci cand sortezi produsele alimentare și le aranjezi in frigider, trebuie sa ții cont de anumite trucuri și sfaturi din partea specialiștilor, care sa te ajute sa le organizezi. De asemenea, unele fructe și legume nu trebuie depozitate in refrigerator, deoarece se vor altera mult mai repede. Despre…

- Afla de ce nu ar trebui sa mai lași conserva de pește desfacuta in frigider. Cu toate ca vorbim despre un obicei ce a devenit deja reflex, specialiștii trag un important semnal de alarma cu privire la riscul la care ne expunem. De ce sa nu lasi conserva de peste desfacuta in frigider Au un […] The post…

- Legumele se gasesc aproape zilnic in dieta noastra, insa cele mai multe persoane fac greșeli atunci cand le pun in frigider. Pentru a nu-și pierde nutrienții, specialiștii recomanda cateva sugestii care te vor ajuta sa le menții destul de mult in frigider in condiții bune. Iata sfaturile de baza de…

- Legumele sunt alimente de baza in dieta zilnica a familiilor. Dar, de multe ori facem greșeli atunci cand le depozitam. Pentru a nu-și pierde nutrienții, exerții ți-au pregatit cateva sugestii care te vor ajuta sa le conservi cum trebuie. Iata sfaturile de care aveai nevoie. Cum depozitezi corecct legumele…