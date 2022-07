Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru urmatoarea perioada din luna iulie, autoritatile locale au reiterat avertizarea referitoare la pericolul producerii unor incendii de vegetatie.

- Horoscopul zilei de 20 iulie 2022 aduce vești bune pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Lucrurile par promițatoare pentru nativii care și-au trasat deja perspectivele de viitor. Se anunța schimbari importante și pe plan profesional, acolo unde zodiile iși doresc deja de mult timp sa exceleze. Sunt…

- Sfantul Ilie, aducatorul de ploi si furtuni. Ce tradiții și superstiții sunt legate de sarbatoarea din 20 iulie Sfantul Ilie, sarbatorit in 20 iulie, este cunoscut ca un mare facator de minuni și aducator de ploi in vreme secetoasa. Se spune ca a primit de la Dumnezeu darul de a deschide și inchide…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a transmis o serie de avertizari și recomandari romanilor pentru perioada urmatoare. Controale ANPC intr-un centru compercial cunoscut din București.

- Solstițiul de vara 2022 are loc pe data de 21 iunie. Aceasta zi este cea mai lunga din tot anul pentru ca soarele atinge cea mai inalta poziție. Vezi ce tradiții și obiceiuri sunt legate de „Ziua Soarelui”.

- Șeful administrației militare de la Kiev, generalul Mykola Zhirnov, a spus ca deși nu exista semne ale pregatirii trupelor rusești pentru a lua cu asalt capitala ucraineana, pericolul unui al doilea atac ramane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Razboiul convențional nu este singurul care se desfașoara in Ucraina. Mai are loc și un razboi paralel in spațiul cibernetic, alimentat de voluntari straini care lupta fie pentru Rusia, fie de partea ucrainenilor.

- Izvorul Tamaduirii se sarbatoreste in ziua de vineri din Saptamana Luminata, prima saptamana dupa Invierea Domnului, fiind in stransa legatura cu sarbatoarea Sfintelor Pasti.Sarbatoarea Izvorul Tamaduirii aminteste de o minune petrecuta in apropierea Constantinopolului, cand Maica Domnului i a descoperit…