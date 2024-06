Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca 63% dintre romani nu se spala pe dinți și folosim de 4 ori mai puțin sapun decat vesticii, mai mulți parlamentari vor ca pentru unele produse de igiena destinate copiilor sau adultilor, TVA sa scada de la 19%, cat este in prezent, la 9%. Propunerea pentru scaderea TVA vizeaza cateva produse…

- De acest lucru s-a convins pe propria piele un britanic aflat in vacanta in Mexic, dupa ce s-a ales cu arsuri de gradul trei pe fata si cu mainile pline de pete imediat ce a mancat un fruct local, relateaza nypost .Britanicul Thomas Harold Watson, un muncitor in constructii in varsta de 28 de ani,…

- Atunci cand ne aflam in vacanta in alta tara, tentatia de a testa bucataria locala, cu specialitatile ei, sau fructele specifice zonei respective este mare. Curiozitatea este buna atata vreme cat ai cateva informatii minime despre ceea ce mananci.

- In urma cu doua zile, o fetița de 4 ani dintr-o localitate din județul Calarași a murit dupa ce ar fi mancat macrou congelat. Acesta a fost cumparat de la magazinul din sat. Bunica, care era internata in spital dupa ce i s-a facut și ei rau dupa masa, a facut infarct și a murit și ea cand a primit vestea…

- Cum te poți imbolnavi de la o simpla carie! Iți poate afecta și inima! „Igiena orala deficitara ne pune in pericolul de a dezvolta diverse probleme, incepand de la sanatatea cavitații orale, cum ar fi boala parodontala și cariile. Impactul insa poate sa se rasfranga la nivelul intregului organism”,…

- Orlando Zaharia și soția lui sunt impreuna de 20 de ani. Cei doi au un fiu, pe Andreas, care, peste cateva luni, va implini 18 ani. Juratul de la Chefi la cuțite are o relație speciala cu unicul copil, care s-a confruntat cu mari probleme in primii ani de viața. In prezent, Andreas a invațat sa traiasca…

- Alexia Eram a luat aceasta decizie neașteptata pe care a impartașit-o și cu urmaritorii din mediul online. Dezvaluirea iubitei lui Mario Fresh a starnit imediat interesul fanilor, care au fost curioși sa afle motivul.