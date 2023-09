Stiri pe aceeasi tema

- Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda online, folosita de persoane care se prezinta drept specialisti din cadrul unor platforme sau companii de investitii care ajuta oamenii sa creasca, in timp scurt, valoarea sumelor investite. Victimele sunt, astfel, convinse sa instaleze pe computer…

- Fondul Națiunilor Unite penru Copii (UNICEF) trage un semnal de alarma asupra parcursului școlar al copiilor ucraineni, a caror educație este amenințata dupa doi ani de pandemie, carora le-au urmat razboiul cu Rusia.

- Kim Rasmussen, antrenorul celor de la Rapid, a prefațat partidele pe care echipa sa le va juca in acest week-end la Pitești pentru Supercupa Romaniei, acolo unde giuleștenele se afla intr-un Final Four alaturi de Dunarea Braila, CSM București și Targu Jiu. Sezonul 2023-2024 al handbalului feminin romanesc…

- Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, a dezvaluit care este situația financiara a clubului CS Dinamo in cadrul unei conferințe de presa. In cadrul unei conferințe organizate de CS Dinamo cu ocazia prezentarii noilor achiziții de la handbal, in care au participat nume importante…

- Magistratul Viorel Gabriel Teliceanu, prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a transmis astazi, 7 august 2023, un semnal de alarma in legatura cu masurile guvernamentale ce vizeaza taierea posturilor vacante din parchete sau instante. "Ar fi o mare lovitura pentru Ministerul Public…

- Organizatia Natiunilor Unite intervine in scandalul care a facut inconjurul lumii si trage un semnal de alarma in legatura cu situatia azilelor si a centrelor pentru persoane cu dizabilitati din Romania. Oficialii ONU condamna orice act de tortura.

- Selly este revoltat, dupa ce zeci de lucrari ale elevilor care au susținut proba la Limba și Literatura Romana au fost anulate, pe motiv ca titlul conținea trei randuri, in loc de doua. Copiii au fost nevoiți sa rescrie lucrarile la o ora, dupa ce proba a inceput. Selly trage un semnal de alarma in…

- Reprezentanții Federației parinților și aparținatorilor legali din Romania (FEPAL), trag un semnal de alarma, aratand ca sistemul de educație din Romania nu pune elevul in centru, așa cum ar trebui. Bazandu-se pe un studiu care arata timpul alocat pentru instruirea copiilor din țarile europene, reprezentanții…