Stiri pe aceeasi tema

- A venit vara, iar asta va insemna clar, conform meteorologilor, temperaturi caniculare. Dar, temperaturile ridicate pot fi combatute acasa, printre alte sfaturi, printr-o buna utilizare a aparatelor electrice, prin inchiderea ferestrelor sau mizand pe țesaturi care sunt mai potrivite pentru vara. Un…

- Foarte mulți fermieri de la noi din țara cultiva porumb. Insa, de cele mai multe ori, aceștia risca sa faca o serie de greșeli care le pot ruina recolta. Printre ele se numara și semanatul in luna mai sau iunie. Afla ce greșeli poți evita pentru a obține o producție mare de porumb. Mare atenție […]…

- Somnul este foarte important pentru o viața sanatoasa, astfel ca omul trebuie sa se odihneasca cat se poate mai bine. Experții in viața sanatoasa au spus de ce sa nu mai dormi cu ușa inchisa la camera, de fapt. Aceasta este greșeala pe care o fac mulți romani. De ce nu este bine sa dormim […] The post…

- Spalatul și apretatul articolelor vestimentare reprezinta una dintre cele mai banale sarcini casnice, care necesita multa rabdare și atenție. Pe langa faptul ca hainele trebuie sortate in funcție de țesaturi și culori, atunci cand sunt puse la mașina de spalat, este esențial sa reglezi și temperatura…

- Multe gospodine obișnuiesc sa inlocuiasca tabletele concepute special pentru curațarea vaselor cu produse clasice din bucatarie. Știai ca, in unele cazuri, te-ai putea pune in pericol major? Playtech Știri iți explica de ce este interzis sa folosești detergent de vase in mașina de spalat vesela, potrivit…

- Sezonul gratarelor in curte incepe in forța, iar mulți oameni viseaza deja ca savureaza o porție de mici sau o friptura buna. Atenție, insa, la modalitatea de preparare a carnii. Numeroase studii publicate in ultimele doua decenii au scos la iveala dovezi conform carora consumul de carne carbonizata,…

- Cauza de ingrijorare este constituita de doi compusi diferiti care se pot forma in timpul gatitului pe gratar, cunoscuti ca fiind cancerigeni.Astfel, aminele heterociclice (HCA) se formeaza in mancaruri bogate in proteine cand acestea sunt preparate la o temperatura foarte ridicata, precum cea a gratarului…

- Știm cu toții ca limba romana nu este deloc una ușoara, așa cum pare. Foarte probabil, și tu ai auzit de multe ori, pe cineva care pronunța cuvintele intr-o cu totul alta forma. Iata ca una dintre cele mai comune greșeli din vocabularul nostru este cuvantul "smantana". Pentru ca este des folosit, mai…