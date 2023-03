Stiri pe aceeasi tema

- Mulți dintre noi obișnuim sa consumam semințe sub forma de gustare. Ai fost curios vreodata sa afli ce se intampla in corpul tau daca inghiți semințele cu tot cu coaja? Afla mai jos ce spun specialiștii despre acest obicei. La ce riscuri te supui. Ce se intampla in corpul tau daca inghiți semințele…

- O cantitate importanta de praf din Sahara a fost detectata in Europa, pentru prima data in acest an. Aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului nostru in urmatoarele zile, au anuntat marti administratorii Serviciului european Copernicus de

- Pentru prima data in acest an, o cantitate importanta de praf din Sahara a fost detectata in Europa, iar aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului in zilele urmatoare.

- Lamaile sunt unele dintre cele mai consumate alimente din intreaga lume. Chiar daca a aceste citrice nu cresc pe teritoriul nostru, se pare ca se gasesc in orice tip de magazin comercial. Lamaile, fie ele galbene, fie cele verzi, care poarta denumirea de lime, sunt adevarate trucuri de detoxifiere de…

- Fiecare ora in plus in fața telelvizorului poate mari riscul de depresie cu 5%, potrivit unui nou studiu, realizat de cercetatorii de la Universitatea Fudan din Shanghai, potrivit The Sun. Autorii studiului pun accentul pe comportamentul sedentar care poate afecta sanatatea minții, intrucat reduce timpul…

- Ceața, lapovița și zapada cauzeaza perturbari de calatorie in Marea Britanie. Aeroportul din Manchester a inchis ambele piste din cauza ninsorilor abundente, iar aeroportul din Dublin anuleaza zeci de zboruri. „Din cauza ninsorilor abundente, am inchis temporar ambele piste. Sanatatea și siguranța…

- Industria jucariilor tehnologizate valoareaza in prezent peste 10 miliarde de dolari și, conform estimarilor, va crește cu zeci de procente, anual, pana in 2028. Prin urmare, acest tip de jucarii și gadget-uri se va regasi in viețile noastre și ale copiilor noștri din ce in ce mai mult in urmatorii

- Piața jucariilor tehnologizate depașeste 14 miliarde de dolari in 2022. Cum ne vor afecta sanatatea daca nu le oferim spre reciclare! Fie ca vorbim de roboți, jocuri interactive sau educaționale, masinute electrice, tablete, papusi vorbitoare, drone, puzzle-uri cu luminițe, toate acestea dispun acum…