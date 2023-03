Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul va incepe verificari la persoane fizice care vand produse online, cu plata ramburs, dupa ce firmele de curierat au inceput deja sa transmita informații despre aceste vanzari, existand persoane fizice care au avut vanzari online de peste un milion de lei lunar, a declarat miercuri, intr-o conferința…

- ”Ferma cu Omenie” din Alba, in topul celor mai mari exportatori de lapte si produse lactate in primele zece luni din 2022 ”Ferma cu Omenie” din Alba se afla printre cele trei afaceri romanesti prezente in topul celor mai mari exportatori de lapte si produse lactate in primele zece luni din 2022, arata…

- Cum arata un pachet de UNT cu sistem ANTIFURT. Deja au inceput sa apara in supermarket. Ce produse au ajuns de lux pentru romani Untul, branza și pasta de dinți au devenit produse de lux. Pentru ca prețurile lor au crescut chiar și cu 50 la suta, unele magazine vand deja aceste produse cu sisteme antifurt,…

- Tesla Cybertruck este, cu siguranța, cel mai controversat model al marcii deținute de Elon Musk, in special datorita design-ului sau atipic. Inițial, prima camioneta electrica Tesla trebuia sa intre in producție inca din 2021. Insa, din cauza pandemiei de COVID-19 și a crizei mondiale de semiconductori,…

- Alerta alimentara intr-un hipermarket din Romania. Ciocolata care poate contine bucati de metal a fost retrasa de la comercializare. Doua loturi de figurine de ciocolata cu lapte au fost retrase din hipermarketurile Cora intrucat ar putea contine bucati de metal, clientii care le-au cumparat fiind…

- Potrivit unei informari a ANSVSA in urma unei suspiciuni de contaminare cu corp strain de natura metalica, SC Firenze Com S.R.L a initiat retragerea de la comercializare si de la clienti a unor loturi de figurine de Craciun din ciocalata fina cu lapte, produse de Heilemann & Viba, Germania. Figurinele…

- Un autocar cu zeci de pasageri si un autoturism au fost implicate, duminica seara, intr-un accident, pe DN 17C, in judetul Bistrita-Nasaud, primele informatii aratand ca persoanele din autoturism sunt incarcerate. Autoritatile au declansat Planul rosu de interventie.Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, doua…

- Leroy Merlin anunta ca in perioada 5 - 15 ianuarie 2023, oricine poate aduce bradul uscat in magazinele retailerului, indiferent de unde a fost acesta achizitionat. Demersul face parte din campania de colectare si reutilizare a brazilor de Craciun, organizata de Leroy Merlin pentru al optulea an consecutiv,…