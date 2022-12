Stiri pe aceeasi tema

- Oana Mizil a marturisit ca iși va petrece Craciunul și Revelionul impreuna cu Marian Vanghelie. Recent, ea anunța ca s-a desparțit de politician. Fiica lor și-a dorit sa fie cu ambii parinți de sarbatori. Oana Mizil s-a pregatit deja pentru sarbatorile de iarna și a impodobit bradul, dar și casa. Fiica…

- Iți plac deserturile cu banane? Rețeta de Rulada cu banane și crema caramel este o rețeta delicioasa, cu aspect festiv, pe care o puteți folosi și pentru masa de Craciun sau Revelion. Cu blat pufos de pandișpan și cu umplutura de banana și crema cu lapte condensat, mascarpone și unt, aceasta rulada…

- Astrologii au adus detalii pentru zodii. Unele semne vor avea parte de Sarbatori fabuloase. Cateva dintre acestea se vor distra chiar mai mult decat și-ar fi imaginat. Craciunul și Revelionul ii vor aduce in centrul atenției. Nativii se pregatesc inca de acum de marea distracție și iși cauta vestimentația…

- Cozonacul nu lipsește niciodata de pe mesele romanilor in zilele de sarbatoare. Ce ingredient secret trebuie sa folosești pentru ca acesta sa fie mai pufos și delicios. Trucul folosit de bunici, in trecut.

- Desertul suprem al romanilor este fara doar și poate, cozonacul. Pregatit din timpuri stravechi, acesta are la baza in continuare aceeași rețeta. Bineințeles, aceasta a fost ușor adaptata in ultimii ani. Ingredientele și tehnica de preparare au ramas exact precum cele urmate de bunicile și strabunicile…

- Craciunul și Revelionul se apropie cu pași repezi, iar romanii cauta cazare pentru cateva nopți in aceasta perioada. Poiana Brașov este cea mai scumpa, dar și cea mai cautata stațiune cand vine vorba de sezonul rece. Deși este un important centru turistic, prețurile pentru organizarea unei petreceri…

- Craciunul și Revelionul se apropie cu pași repezi, iar romanii cauta cazare pentru cateva nopți in aceasta perioada. Deși poate se așteptau la prețuri mai accesibile, romanii raman uimiți de faptul ca Poiana Brașov a ajuns sa fie mai scumpa ca Dubai. Iata cat costa patru nopți de cazare aici, de Revelion!

- Cozonacul, desertul care nu lipsește de pe mesele romanilor, poate da batai de cap gospodinelor, atunci cand aluatul nu este pufos. Secretul consta in cantitatea de drojdie care se pune in aluat. O cantitate de drojdie prea mare poate strica aluatul.