Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ trei sferturi din populația globului ar fi dispusa sa se vaccineze anti-coronavirus, daca ar aparea un astfel de vaccin, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial. Institutul a chestionat aproape 20.000 de persoane din 27 de tari transmite Digi24. Dar experți…

- Copiii trebuie sa se intoarca la scoala dupa vacanta de vara, au transmis consilieri principali din cadrul serviciilor medicale din Regatul Unit, care au avertizat totodata asupra riscurilor mult mai mari ale absentei de la cursuri in comparatie cu cele asociate COVID-19, relateaza duminica Reuters,…

- Fosti lideri ai lumii au facut apel marti la o actiune globala urgenta pentru a impiedica aparitia unei ”generatii COVID” din cauza coronavirusului, cu milioane de copii privati de educatie si obligati sa munceasca si sa se casatoreasca, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Acestia au cerut ca, pe…

- Moderna Inc a spus miercuri ca au fost incheiate acorduri pentru cantitați mici ale vaccinului sau experimental la un preț cuprins intre 32 și 37 de dolari per doza, relateaza Reuters, citand CEO-ul companiei, scrie Hotnews. ”Vom fi responsabili pentru un preț mai mic in timpul pandemiei”, a spus…

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ”insamantarii norilor” pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters, conform Agerpres. Insamanțarea norilor este tehnica prin care se…

- Nivelul de anticorpi al pacienților care s-au vindecat de Covid-19 a scazut abrupt la 2-3 luni dupa infectare, atat la cei simptomatici, cat și asimptomtici, arata un studiu realizat in China, descoperire ce ridica intrebari privind durata oricarei forme de imunitate contra noului coronavirus, transmite…

- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, știrea fiind preluata de Agerpres. Dupa analiza “datelor…