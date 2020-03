De ce nu avem intelectuali de stânga (I) Un rol determinant a avut si contextul geopolitic in care a evoluat Romania moderna, si cu deosebire vecinatatile agresive. Din ratiuni demofile a aparut samanatorismul, iar ulterior poporanismul ce avea sa asume si unele valori social-democrate. Cat priveste social-democratia, sa-i zicem clasica, a grupului din jurul lui C. Dobrogeanu-Gherea si a revistei Contemporanul, aceasta a fost perceputa de majoritatea intelectualilor romani ca o planta exotica, rasarita in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

