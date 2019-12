Stiri pe aceeasi tema

- Prietenul lui Cornel Gales a discutat cu cei doi barbati aflati in "masina mortii", iar ce a aflat este socant. Viviana, gest cutremurator din dragoste pentru Cornel Gales. Juramantul care o implica si pe Ileana Ciuculete "A facut un sens giratoriu si acolo, la intrarea in autostrada,…

- Trupul lui Cornel Gales a fost depus la o capela din Spania, iar pe 10 decembrie, va fi repatriat, scrie spynews.ro. Inmormantarea fostului sot al Ilenei Ciuculete va avea loc doua zile mai tarziu, pe 12 decembrie, la cimitirul Straulesti II din Capitala. Citeste si Viviana, gest cutremurator…

- Cornel Galeș, soțul regretatei cantarețe Ileana Ciuculete, și-a pierdut viața la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un accident rutier grav. Trupul neinsuflețit al lui Cornel Galeș va fi repatriat, intrucat Viviana, femeia alaturi de care și-a refacut viața dupa moartea Ilenei Ciuculete, se va ocupa…

- Inainte de a o lua de soție pe Ileana Ciuculete, Cornel Galeș a mai fost insurat, iar din prima casnicie a avut și o fiica, singurul lui copil. Barbatul a abandonat-o pe Claudia cand avea doar patru ani și de atunci a refuzat orice interacțiune cu ea.

- Vestea morții lui Cornel Galeș a luat prin surpridere familia și apropiații. Barbatul s-a stins in urma unui cumplit accident rutier petrecut in Valencia, la doar 60 de ani. Galeș se stabilise in Spania de cateva luni bune, dupa ce vanduse tot in Romania, inclusiv proprietațile ramase drept moștenire…

- Cornel Galeș a murit intr-un tragic accident de mașina, petrecut in Spania. Deși s-a spus ca la volan se afla soțul regretatei Ileana Ciuculete, adevarul ar fi altul, iar prietenul bun al acestuia a facut primele declarații pentru Antena Stars. „In primul rand, vreau sa spun ca si eu am fost socat de…

- Cornel Galeș, fostul soț al artistei Ileana Ciuculete, a murit, duminica intr-un accident de mașina produs in Spania. Barbatul nu a apucat sa afle sentința in procesul in care se judeca cu fiii indragitei artiste pentru averea acesteia. Dupa decesul cantareței, Cornel Galeș a fost implicatintr-un scandal…

- Cornel Galeș, barbatul pe care regretata artista Ileana Ciuculete l-a iubit cel mai mult, a murit intr-un accident de circulație ingrozitor, petrecut in Spania. Se afla la volan, nu purta centura de circulație, iar impactul cu o alta mașina i-a fost fatal.