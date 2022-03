Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, a avertizat ca discutiile de pace intre Ucraina si Rusia ar putea servi Kremlinului drept o "perdea de fum" pentru regruparea trupelor in vederea continuarii ofensivei. Ramane la latitudinea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa decida modul in care…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, neaga ca Rusia a invadat Ucraina. La conferința de presa de joi, care a urmat intalnirii cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, șeful diplomației de la Moscova a declarat ca Rusia nu a atacat Ucraina și a motivat invazia țarii vecine ca o „situație care constituia…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au sosit deja in Turcia, unde vor avea astazi o prima intalnire de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie. Responsabili de la Kiev si Moscova s-au intalnit de mai multe ori in acest interval de timp, dar este…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar putea avea o intrevedere cu omologul sau din Ucraina, Dmytro Kuleba, cu ocazia unei reuniuni diplomatice internationale care se va desfasura in Turcia, anunta Administratia de la Moscova.

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- Rusia susține ca face tot posibilul pentru evitarea razboiului. „Daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, susține ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, intr-un interviu pentru presa locala, potrivit b1tv.ro. Diplomatul rus a mai precizat ca propunerile primite din partea Statelor…

- Sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, se va deplasa saptamana viitoare la Moscova, unde va avea pe 18 ianuarie o discutie cu omologul sau rus Serghei Lavrov despre propunerile Rusiei privind arhitectura de securitate europeana, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, potrivit…