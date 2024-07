Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor iși rezerva vacanțele cu mult timp inainte și au in vedere raportul calitate/preț; 44,3% dintre romani iși asuma rolul de organizator atunci cand vine vorba de calatorii; Pierderea bagajelor streseaza 39,7% dintre respondenții romani. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii…

- Economia, migratia si conflictele internationale au fost principalele preocupari ale alegatorilor la scrutinul pentru Parlamentul European, sugereaza, luni, datele unui sondaj efectuat in cele mai mari tari membre ale blocului comunitar, relateaza Reuters.

- Ploieștiul are șansa sa fie reprezentat de o voce noua și puternica in Consiliul Local. Ionuț Urzeala, un ploieștean dedicat și implicat activ in viața comunitații, este foarte aproape de a-și asigura un loc in consiliu. Conform unui sondaj publicat de Evenimentul Zilei, Ionuț are deja 4,4% din…

- In trimestrul I al anului 2024, cererea de credite destinate achiziției de locuințe și terenuri a inregistrat o creștere semnificativa, iar bancile se așteapta ca aceasta tendința sa continue și in trimestrul al II-lea, conform unui sondaj realizat de Banca Naționala a Romaniei. Motivul principal al…

- Tarabele din piețe sunt incarcate cu fructe și legume pentru toate gusturile, insa fața de alte sezoane, multe au ajuns sa fie ocolite din cauza prețurilor. Cireșele și capșunile autohtone, de exemplu, au ajuns sa se vanda și cu 15 lei kilogramul. Cireșele de import, de neatins! Prețul depașește, in…

- Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarașian, apreciaza faptul ca depașirea plafonului de 1.040 de euro in luna martie este un argument in plus pentru ca romanii din strainatate sa se intoarca in tara. Fagarașian considera ca evolutiile economice favorabile din Romania, stabilitatea politica si guvernamentala,…

- In SUA, un activist de mediu a reușit sa obțina un record mondial intr-o activitate neobișnuita, dar extrem de draguța: acesta a imbrațișat copaci timp de o ora. In acest timp, numarul de trunchiuri imbrațișate de Abubakar Tahir, un student ghanez in virsta de 29 de ani, a ajuns la 1.123, ceea ce poate…

- Dezastru la prima etapa de recrutare pentru Armata. 51% dintre romanii care voiau sa lucreze in armata au fost respinsi.5 din 10 romani care au vrut sa devina militari nu au reușit sa treaca de toate probele. Concret, un sfert dintre candidați n-au reușit sa treaca de proba fizica. 18% au fost respinși…