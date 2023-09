Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii Nationale, Constantin Spinu, a transmis, miercuri, ca dronele folosite de Federatia Rusa sunt greu de reperat pe radare pentru ca ataca la inaltimi mici si foarte mici. „Dronele de atac respective folosite de Federatia Rusa in aceste atacuri ataca la inaltimi mici si foarte mici, pana in 100 de […] The post De ce nu au detectat radarele Armatei dronele rusești. Explicațiile MApN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .