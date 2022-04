Stiri pe aceeasi tema

- Jean Gavril este una dintre vedetele care au acceptat provocarea de a participa in competiția Dancin on Ice - Vis in doi. Cantarețul face echipa cu Ana Maria Ion in concurs și marturisește ca nu ii este ușor, mai ales ca a pornit de la nivelul de amator. Intr-un interviu petru Antena Stars, acesta a…

- Cezar Ouatu a fost mult timp extrem de discret cu privire la viața amoroasa, dar dupa mai bine de doi ani de relație cu Raluca Jurca a devenit mai deschis pe aceasta tema. Intr-un interviu pentru Antena Stars, artistul a dezvaluit detalii despre relația lui, dar și cum se ințelege iubita cu mama soacra.

- Andreea Balan a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, insa acum lucrurile s-au așezat in viața cantareței. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca iubește și e iubita. Sa fie oare intr-o noua relație?

- Dupa ce a fost implicat intr-un accident grav, Liviu Puștiu a mers timp de doua saptamani in carje, dar starea lui s-a imbunatațit. Deja a avut prima lui apariție publica la Antena Stars și a dat asigurari ca se simte din ce in ce mai bine. Cu toate acestea, el mai trebuie sa faca anumite proceduri…

- Luis Gabriel și partenera lui de viața, Haziran, au fost puși recent in pericol chiar in plina zi, in timp ce se aflau in mașina, in fața casei lor. Cei doi indragostiți au fost luați prin surprindere de mai multe mașini din care au coborat numeroși barbați cu cagula pe fața. Cum au reacționat cand…

- Au trecut doua saptamani de cand Mihai Onila a fost criticat dur in mediul online pentru anumite acțiuni ale sale, iar acum este implicat din nou intr-un alt scandal pe rețelele de socializare. Se pare ca anumite persoane fac tot posibilul sa-i arate cat de mult il displac. Iata replica artistului!

- Celia se pregatește sa devina mamica de fetița. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit cand este programata pentru naștere, cat de grea a fost sarcina, dar și cat de nerabdatoare este intreaga familie.