De ce nu are universul niciun centru? Sau are? Sunt multe idei care sunt propagate cu ardoare prin articolele de popularizare a științei care, dupa mine, nu au prea mult sens. Una este cea care vorbește despre faptul ca universul nu are un centru. Afirmația este, cred, problematica, din cel puțin doua motive: intai, pentru ca transmitem ideea ca este clar cum a aparut universul, iar al doilea pentru ca este impotriva bunului-simț. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Francis Fukuyama susține ca Rusia isi va atinge obiectivele sale majore prin aceasta schimbare in politica americana."Cred ca este deosebit de important ca Ucraina sa faca unele progrese si sa recapete un moment militar propice in timpul verii. Unitatea in Occident depinde de convingerea populatiei…

- Dincolo de opiniile personale ale autorului articolului „ Tun german pe banii romanilor ” – care intr-un articol de tip editorial sunt considerate acceptate, indiferent cat de exagerate, rau-voitoare sau neargumentate ar fi – subliniez cateva inadvertențe factuale de natura sa induca opiniei publice…

- Atacatori inarmati au ucis cinci barbati si o femeie intr-un centru privat de dezintoxicare din vestul Mexicului, au declarat, luni, autoritatile, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Astazi, in intervalul 07.00 – 24.00, circulația auto este suspendata pe Bulevardul Dacia, in zona centrala a orașului Mioveni. Citește și A murit dupa ce s-a oprit cu mașina in gardul unei case Primarul Ion Georgescu anunța ca segmentul cuprins de la intersecția cu Str. Hanul Roșu (Școala Veche) și…

- Directorul Agentiei Nationale de Transplant (ANT), medicul Andrei Nica, a anuntat, vineri, la Conferinta Nationala „Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI" de la Targu Mures, ca la inceputul anului viitor va demara constructia unei noi banci de tesuturi la Colentina, in valoare de 6,5 milioane…

- ​Victoria Rusiei in regiunea ucraineana Lugansk din estul Ucrainei a adus trupelor lui Vladimir Putin puține avantaje strategice, iar „batalia cheie a razboiului inca nu a inceput”, a declarat expertul militar Neil Melvin de la think tank-ul Royal United Services Institute, transmite SkyNews. Expertul…

- Piața imobiliara din Chișinau va cunoaște o noua etapa de dezvoltare in urmatorii ani, a patra de la independența incoace, prognozeaza Infomarket intr-o analiza a pieței. Din cauza pandemiei și a Chișinaului tot mai aglomerat, dar și datorita metodelor noi in construcții și a prețurilor accesibile,…

- Primul centru Blue Dot din Capitala s-a deschis pe Calea Plevnei, in sprijinul refugiatilor din Ucraina, potrivit unui comunicat al UNICEF, transmis, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…