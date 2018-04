DE CE nu are serviciu Cioloș și din ce bani a recunoscut că trăiește Intrebat la Digi FM din ce traieste azi, Dacian Ciolos a raspuns: „Din rezervele pe care le-am acumulat, din banii pe care i-am pus deoparte cat timp am fost comisar european si cat am avut un salariu consistent. (...) Am convenit cu sotia sa folosim acum banii astia ca sa pot sa ma dedic fara sa am genul acesta de constrangeri si fara sa fac compromisuri. Sigur ca n-o sa tina la infinit, dar atata timp cat ne tin curelele”. „Mi s-a dat o indemnizatie o perioada, dar am avut si restrictii si n-am avut voie sa lucrez in sectorul privat in companii sau cu companii sau pentru companii sau in interesul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

