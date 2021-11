Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani, salvați de organele unui bulgar. Unul dintre pacienții primitori are doar 34 de ani. Primul transplant facut in Romania cu organe recoltate de la un pacienti din Bulgaria a fost efectuat aseara la Spitalul Fundeni. Este vorba despre transplantarea unui ficat si a doi rinichi, astfel fiind…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…

- Numarul mare de cazuri și rata scazuta de vaccinare din unele țarile din Europa de Est sunt motivele pentru care consilierul pentru sanatate al Regiunii Lazio, din care face parte și Roma, cere plasarea romanilor și bulgarilor in carantina la sosirea in Italia, potrivit RaiNews.„Italia are relații intense…

- Ambasada Suediei la București reacționeaza din nou in nota ironica in care ne-a obișnuit și anunța sambata, pe Facebook, un concurs in care ofera ca premiu 10 exemplare din volumul “Inconjurat de idioți” de Tomas Erikson. Postarea vine in contextul unui articol al tabloidului german Hamburger Morgenpost…

- Accidentele se țin lanț pe șoselele din Romania, astfel ca, zilnic se inregistreaza pierderi de vieți omenești. Un eveniment teribil a avut loc și in aceasta dimineața, in Suceava, rezultand doua victime. Deși medicii au efectuat toate manevrele de resuscitare pentru a o salva, o femeie a fost declarata…

- In Uniunea Europeana anul trecut erau 10,8 milioane de persoane cu ocupatii in sectorul transportului, adica aproape 29 de lucratori in transport la mia de locuitori, insa regiunea Sud-Muntenia din Romania este pe primul loc cu 65 de lucratori in transport la mia de locuitori, arata datele publicate…

- A venit timpul sa dam startul și la baschet! SCMU Craiova se pregatește de debutul in noul sezon al LNBM cu un meci amical impotriva formației BC Balkan Botevgrad, din Bulgaria. Partida se va disputa luni, 20 septembrie, de la ora 20.00. De asemenea, cu ocazia acestui eveniment, publicul prezent la…

- Carantina la revenirea de pe litoralul bulgaresc poate fi evitata prin prezentarea certificatului verde european. Copiii sub 6 ani impliniți sunt exceptați de la prezentarea oricarui document. Bulgaria va intra pentru Romania pe lista galbena duminica, 29 august, la miezul nopții. Asociația…