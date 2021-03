Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman, Ștefan Stoica a fost numit astazi in postura de selectioner al echipei Nationale de tineret a Moldovei. Ștefan Stoica s-a nascut pe 23 iunie 1967 la Negoiești (Romania) Cariera de jucator: Universitatea Craiova, Romania (1986-1991, 1994, 94 meciuri, 10 goluri), Larissa Grecia (1991-1996,…

- Silviu Bogdan (53 de ani), fostul director al Centrului de Copii și Juniori de la CS Universitatea Craiova, a fost invitatul de joi dimineața a lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live și a povestit cum echipa din Banie l-a pierdut pe Octavian Popescu (18 ani) in detrimentul celor de la FCSB. ...

- EZERIȘ – Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a fost prezent vineri, 29 ianuarie, la antrenamentul Progresului Ezeriș de la Caransebeș, singura reprezentanta a Caraș-Severinului in Liga 3! „O placuta surpriza la antrenamentul echipei noastre a fost vizita delegației Federatiei…

- Octavian Popescu, puștiul de 18 ani care a impresionat la FCSB in acest sezon, provoaca dezbateri pro și contra in Liga 1. In timp ce Cornel Dinu ii lauda particularitațile tehnico-tactice, fostul arbitru Cristi Balaj il urecheaza pentru limbajul pe care acesta l-ar utiliza in teren. „Popescu are ceva…

- Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice de la FRF, a comentat partida dintre FCSB și Astra, 3-0, și l=a laudat și el pe Octavian Popescu, mijlocașul ofensiv de 18 de ani din echipa lui Toni Petrea. Oficialul Federației Romane de Fotbal s-a declarat mulțumit de prestația celor doua formații și a spus…

- Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, a acordat un interviu pentru Gazeta Sporturilor și a analizat lupta la titlu din Liga 1. Tehnicianul moldovenilor crede ca lupta pentru campionat se va da intre FCSB, CS Universitatea Craiova și CFR Cluj și a facut o analiza a celor trei echipe. ...

- CS Universitatea Craiova și Chindia Targoviște au inceput primele antrenamente din 2021 și au stabilit sa joace doua partide de verificare inainte de reluare sezonului, nu doar unul așa cum au decis inițial. Craiova, locul 2, și Chindia, locul 6, vor disputa marți doua amicale pentru a-și testa jucatorii…

- Dennis Man (22 de ani) a inrat intr-o galerie selecta, dupa caștigarea trofeul de cel mai bun fotbalist roman in Ancheta GSP. Anul 2020 poate fi considerat de Dennis cel in care a devenit un jucator de baza la FCSB și in naționala U21, iar pentru 2021 țelul e sa se impuna in prima reprezentativa. ...