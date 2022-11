De ce nu are Jennifer Aniston copii la 53 de ani De ce nu are copii ? De ce nu iși intemeiaza o familie? Sunt doar doua dintre intrebarile pe care mulți și le-au pus cu privire la Jennifer Aniston. Actrița nu apleaca in general urechea la zvonuri și comentarii rautacioase. Aceste intrebari insa au durut-o. De ce? Pentru ca și-a dorit intotdeauna copii, insa din pacate nu a fost sa fie. Intr-un interviu recent pentru publicația Allure, Jennifer Aniston a dezvaluit ca a incercat sa aiba un copil. A facut tot ce a ținut de ea in aceasta direcție, dar minunea nu s-a intamplat. „Am incercat sa raman…