De ce nu ar trebui să refolosiți protecția solară de anul trecut Dupa cum știm, soarele este bun pentru moralul nostru, dar poate fi foarte daunator pentru piele daca nu ne protejam corespunzator de razele sale UV! Este esențial sa aplicați protecție solara inainte de expunere și nu orice produs. Inainte de a aplica protecție solara, verificați intotdeauna data de expirare de... The post De ce nu ar trebui sa refolosiți protecția solara de anul trecut appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca in meciul de duminica FCSB sa nu beneficieze de protectia arbitrilor, asa cum se intampla in partidele echipei sale cu formatiile mai bine cotate. "Ca de fiecare cand joci…

- Deputat al USR PLUS susține ca masca de protecție nu ar trebui purtata in aer liber, la 20 de grade, daca se respecta distanțarea Radu, Ciornei, deputat din partea USR PLUS, medic-cercetator in microbiologie, imunologie și genetica moleculara, considera ca ar trebui sa renunța la obligativitatea purtarii…

- Toți folosim vara, mai ales la plaja, produse pentru protecție solara. Un studiu recent a scos in evidența efectele daunatoare ale acestor produse asupra sanatații pielii. Multe produse de protecție solara de marca de top risca sa provoace cancer daca sunt lasate pe raft prea mult timp, se arata intr-un…

- Toți folosim vara, mai ales la plaja, produse pentru protecție solara. Numai ca, un studiu recent a scos in evidența efecte daunatoare asupra sanatații pielii. Studiul spune ca efectele se datoreaza ținerii acestor produse de protecție solara prea mult timp pe rafturi. Produsele de protecție solara…

- Protecția solara și-a dobandit celebritatea in ultimii ani, devenind o necesitate pentru prevenirea a diferite afecțiuni ale pielii, incluzand aici melanomul, un tip de cancer de piele extrem de agresiv. Odata cu utilizarea pe scara larga a produselor ce prezinta factor de protecție solara, a aparut…

- O femeie din Anglia, bolnava de Covid-19, a intrat in coma dupa ce a nascut luna trecuta. Judecatorul a decis ca ar trebui lasata sa moara impotriva dorințelor familiei de a o menține in viața și de a continua tratamentul. Personalul medical de la Spitalul din Leicester a declarat ca șansele de supraviețuire…

- Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul…

- Moment amuzant la Australian Open. Fotografii de acolo o surprind pe Simona Halep in acțiune. :)) Sportiva noastra este acompaniata de Daren Cahill și de al ei iubit. Fiind foarte cald acolo, loțiunea de protecție solara e un must have, așa ca fotografii au surprins momentul in care Simona il da cu…