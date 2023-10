Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, europarlamentar, a declarat luni la Antena 3 ca din punctul sau de vedere Romania ar face o greșeala daca ar ceda OMV-ului controlul gazelor din Marea Neagra ca preț pentru intrarea in Schengen.„Sunt convins ca (OMV, n.red.) vor respecta intocmai ce spune legea…

- Usturoiul este una dintre cele mai apreciate legume aromatice, este inclus intr-o mulțime de preparate culinare și are multiple de beneficii pentru sanatate. Descopera cum se depoziteaza corect usturoiul și ce proprietații are.Ce beneficii are usturoiulUsturoiul - a carui denumire științifica este Allium…

- Oamenii obișnuiesc sa plaseze oala cu mancare in frigider pentru ca altfel se strica. Totuși, exista o greșeala pe care majoritatea gospodinelor o fac. Iata despre ce este vorba! Greșeala facuta de toata lumea Frigiderul este nelipsit din locuința oricui și este necesar pentru menținerea alimentelor…

- Studiile științifice au dezvaluit ca prietenii noștri patrupezi pot folosi expresiile feței pentru a estima putea de incredere a oamenilor. Oamenii sunt programați de la naștere sa identifice expresiile faciale și tonul vocii pentru a incerca sa determine intențiile. Acest instinct de supraviețuire…

- Mașina de spalat are de regula trei compartimente , insa de cele mai mute ori sunt folosite doar doua dintre ele. Nu pentru ca cel de-al treilea ar fi inutil, ci pentru ca mulți nu știu cum sa il foloseasca. Iata cat de important este al treilea compartiment al mașinii de spalat și care este detaliul…

- Ridurile sunt un efect natural al procesului de imbatranire și apar de obicei in zonele cu cel mai mult contact cu soarele, cum ar fi pe fața, in jurul ochilor și pe frunte. Cu toate acestea, se pare ca locul in care apar ridurile poate sa indice și alte probleme de sanatate. De exemplu, anumite riduri…

- Foarte mulți oameni atunci cand ajung acasa fac un gest care poate fi foarte periculos. Experții in supraviețuire au spus de ce nu e bine sa aprinzi lumina imediat dupa ce ai intrat in casa. Așadar, care este greșeala pe care o fac toți oamenii. De ce sa nu aprinzi lumina imediat dupa ce intri […] The…

- Sute de caini traiesc in prezent in jurul ruinelor de la Cernobil unde a avut loc dezastrul nuclear din 1986. Oamenii au parasit orașul și au lasat tot in urma, inclusiv animalele de companie, care au supraviețuit și s-au tot inmulțit in acești 37 de ani care au trecut de atunci. Cum au fost afectate…