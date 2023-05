Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6 a lansat o intreaga dezbatere, in mediul online, pe tema interzicerii telefoanelor mobile in școli. Cu toate ca, in Parlament exista deja un proiect de lege ce propune interzicerea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, Ciprian Ciucu considera ca masura trebui urgentata.

- In contextul in care intreaga planeta depinde astazi mai mult ca niciodata de dispozitive mobile, nevoia de acces rapid și sigur la o sursa de energie pentru incarcarea acestora, este pe deplin justificata. Mr. Charge este un serviciu de inchiriere a bateriilor externe, dedicat oamenilor și companiilor,…

- Va intrebați unde sa mergeți in vacanța in aceasta vara? Astroloaga Inbaal Honigman a facut echipa cu agenția de turism Planet Cruise, dupa ce cautarile pentru „unde sa merg in vacanța in aceasta vara” au crescut cu 360%, pentru a descoperi ce destinație de vacanța este ideala pentru fiecare zodie,…

- Sindicatele din CFR discuta marți cu reprezentații Ministerului Transporturilor despre accidentul feroviar produs ieri in Teleorman. La ședința este prezent și directorul companiei feroviare, care spune ca incidentul a fost provocat de o eroare umana și ca, daca va fi gasit vinovat, mecanicul ar putea…

- Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti este de parere ca proiectele legilor Educației și actorii implicați in realizarea acestora se concentreaza prea mult pe evaluarea elevilor, scapand din vedere procesul de invațare, care, de cele

- Forțele ucrainene au rezistat joi dimineața devreme pe pozițiile lor din orașul Bakhmut, aflat in ruina in estul țarii, sub atacul constant al trupelor rusești care incearca sa obțina prima lor victorie majora de peste jumatate de an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana (UE) este necesar sa consolideze controalele in privinta vizelor si securitatii frontierelor, pentru a-i impiedica pe spionii rusi sa intre in spatiul Schengen, indeamna comisarul european insarcinat cu Afaceri Interne Ylva Johansson, relateaza AFP. Presedintele rus Vladimir Putin…

- Exista o mulțime de sfaturi care iți spun ce ar trebui sa faci pentru a avea un somn ușor de calitate.Insa știi ce NU ar trebui sa faci pentru a te odihni noaptea? Iata cateva activitați care ți-ar putea distruge șansele de a avea un somn ușor in timpul nopții. 1. Exercițiile fiziceEste adevarat ca…