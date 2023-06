Stiri pe aceeasi tema

- In luna august a acestui an, Maria Constantin iși unește destinele alaturi de partenerul ei, Robert Stoica. Acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut noi dezvaluiri despre cum merg pregatirile pentru marele eveniment din viața ei.

- Cu ochii in lacrimi, Mirabela Dauer a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, realizat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre persoana care i-a fost alaturi in cele mai grele momente din viața. Ce dezvaluiri a facut artista.

- David Popovici a vorbit despre planurile din acest an, in exclusivitate pentru GSP.RO, in cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” # Sportivul de 18 ani iși analizeaza parcursul fabulos din cariera, recunoaște ca-i place sa fie oprit de lume pe strada, dar și ca mai sunt multe detalii pe care vrea sa…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ovidiu Buta a marturisit ca a fost schimbat dupa participarea la America Express - Drumul Aurului. Stilistul a trecut prin transformari, iar competiția l-a facut mult mai puternic decat este in mod normal. Iata ce marturisiri a facut el in cadrul emisiunii!

- Toata lumea și-l amintește doar alaturi de Deea Maxer, insa Dinu s-a iubit și cu o femeie celebra in Romania. Cei doi au avut o relație timp de 8 ani și toata lumea credea ca este marea dragoste a vieții lui. Insa, motivul desparțirii ar fi fost dezvaluit chiar de Deea, la Antena Stars.

- Liviu Varciu a implinit astazi 42 de ani, iar cu aceasta ocazie prietenii l-au surprins cu mesaje emoționante. Prietenul lui cel mai bun, Catalin Cazacu, a postat pe contul de socializare o imagine in care apare impreuna cu aniversatul, iar alaturi a scris o urare pentru acesta„Cand eram mici eram ca…

- Kristiyana și Rustem vor fi nași pentru Maria Constantin și partenerul ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, Kristiyana a dat-o de gol pe artista și a spus ce dorința are aceasta pentru nunta ei. Iata ce marturisire a facut nașa cantareței despre marele eveniment!

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe, s-a casatorit in vara anului trecut, pentru a doua oara, cu Ibrahim. Cei doi au o fetița și o casnicie discreta. Insa, recent, s-a spus ca cei doi ar fi la un pas de divorț, iar Raluca a facut prima declarație dupa zvonurile aparute. La scurt timp dupa ce au…