De ce nu am văzut încă extratereștri? Astrofizicienii teoretizează că ar putea fi blocați pe planetele lor De-a lungul decadelor, intrebarea „De ce nu am vazut inca extratereștri?” a starnit curiozitatea și speculațiile oamenilor de știința, scriitorilor de science-fiction și publicului larg. Un articol recent sugereaza ca raspunsul ar putea fi ca extratereștrii sunt, de fapt, blocați pe propriile lor planete din cauza constrangerilor fizice și tehnologice. Legile fizicii și limitarile spațio-temporale […] The post De ce nu am vazut inca extratereștri? Astrofizicienii teoretizeaza ca ar putea fi blocați pe planetele lor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

