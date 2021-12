Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Niculina Stoican! Indragita interpreta de muzica populara iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Niculina Stoican a marturisit ca, anul acesta, ziua ei de naștere a fost o zi normala, ca oricare alta. In ceea ce privește cadourile, celebra artista s-a declarat o persoana atipica.

- Benone Sinulescu a incetat din viața astazi, in jurul orei 15, iar plecarea sa la cele Sfinte a adus o mare durere in sufletele a sute de oameni. Interpretul de muzica populara a cucerit de fiecare data, cu simțul umorului de care dadea dovada, insa cu atat mai mult cu vocea sa care a inregistrat un…

- Emilia Ghinescu este una dintre cele mai indragite cantarețe, astfel ca se bucura de un real succes pe plan profesional. Ei bine, pandemia a pus stop concertelor, astfel ca artistei i-a venit minunata ideea de a profesa ca și psiholog, deoarece a terminat o facultate in acest domeniu și este una dintre…

- Celia este extrem de mandra, asta pentru ca la varsta de 37 de ani, vedeta a ramas insarcinata pentru a doua oara. Astfel, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena Stars, artista a facut o serie de declarații despre cea de-a doua sarcina, dezvaluind chiar și cate kilograme a acumulat pana acum,…

- Ștefan Banica Jr. face primele declarații la Antena Stars la varsta de 54 de ani. Astazi juratul de la X Factor iși sarbatorește ziua de naștere in sanul familiei, dupa cum a afirmat cantarețul.

- In urma cu mai bine de o saptamana, cunoscuta Elena Merișoreanu a fost confirmata cu covid-19, asta dupa ce simptomele au luat-o prin surprindere cu cateva zile inainte sa sune la salvare. Ei bine, medicii au internat-o pentru a fi sub observația lor, dar și sub tratament. Deși trebuia sa stea 14 zile…

- Scandal de proporții in showbiz-ul romanesc. Știm cu toții triunghiul amoros in care se afla celebrul artist Tzanca Uraganu, insa nimeni nu se aștepta ca inconvenientele dintre Madalina Miu, actuala soție in acte a manelistului, logodnica Alina Marymar și el sa ajunga tocmai in acest punct. Dupa numeroase…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis nu este una foarte buna. Oana Lis a povestit la Antena Stars cu ce dificultați s-a confruntat soțul ei in ultima perioada și motivul pentru care a disparut o perioada din lumea mondena. Iata cum se simte fostul edil acum!