Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama a dat vestea cea mare, chiar la Splash! Vedete la apa. Bruneta dorește sa devina mama din nou, alaturi de Florin Pastrama, motiv pentru care a tras un semnal de alarma inainte de saritura lui Florin Pastrama. Afaceristul s-a conformat și i-a urmat sfatul soției sale.

- Adriana Trandafir a reușit sa-și invinga frica de apa și de inalțime la Splash! Vedete la apa 2022, cu o saritura de la 5 metri. Ce i-a transmis fiul ei, Ștefan. Adriana Trandafir a reușit sa faca o impresie foarte buna in fața juriului de la Splash! Vedete la apa 2022, in ediția din 20 august. Actrița…

- Doinița Oancea și Florin Pastrama sunt cei doi concurenți calificați in finala saptamanii de la „Splash! Vedete la apa!”. In aceasta seara, actrița Adriana Trandafir va oferi o lecție de viața impresionanta.Limite depașite, lacrimi de fericire si frica deopotriva, dans, energie buna și zambete, acestea…

- Nasrin Ameri și soțul ei au facut cununia religioasa pe 29 iulie, la mai bine de un an dupa ce s-au cununat civil. Iar la emoțiile dinaintea nunții s-au adaugat cele aparute odata cu participarea sa in cadrul celui mai racoritor show al verii! Fosta prezentatoare are doua fobii, iar in ziua in care…

- Vica Bochina s-a accidentat grav in zona pieptului in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Cum s-a intamplat totul. Blondina a izbucnit in lacrimi, dupa ce a acceptat provocarea și a sarit de pe platforma de cinci metri.

- Gabi Jugaru nu știe sa inoate și are teama de inalțime, tocmai de aceea la Splash! Vedete la apa a decis sa sara doar de la 1 metru. In ediția a treia a celui mai racoritor show al verii, Gabi Jugaru a povestit o intamplare nefericita din copilarie, care l-a facut sa nu fie prieten cu piscinele.

- A venit pregatita sa iși depașeasca fricile, insa nu totul a mers așa cum s-ar fi așteptat. Maria Constantin a recunoscut inca din prima zi de antrenamente ca se teme de apa, dar și de inalțime. Antrenorii, colegii, dar și partenerul de viața al cantareței au incercat sa o convinga sa sara. Cantareața…

- Andreea Bododel nu știe sa inoate și ii este frica de inalțime, dar a decis sa-și depașeasca limitele prin participarea sa la Splash! Vedete la apa 2022. Concurenta a sarit de la 7 metri in ediția de pe 12 august 2022 a sezonului 5 al celui mai racorior show al verii.