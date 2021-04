Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin are acum 82 de ani ani și duce dorul scenei și publicului. Celebra artista nu sta insa departe de camerele de filmat, mai apare in emisiuni de televiziune acolo unde iși povestește trairile. Nu mulți dintre fanii ei cunosc ce a trait cantareața de muzica populara in tinerețe. Indragita…

- Irina Loghin, in varsta de 82 de ani, este una dintre cele mai mari artiste de muzica populara de la noi. Vocea inconfundabila și pasiunea aratata de fiecare data pe scena au facut-o sa fie mereu in topul preferințelor romanilor. Dincolo de viața profesionala perfecta pe care o are, Irina Loghin a trecut…

- Romania are nevoie specialiști in radioterapie și oncologie pediatrica, dornici sa aduca acasa expertiza acumulata in mediile profesionale din strainatate, construind o echipa dedicata și ambițioasa in cadrul Primului Spital Național de Copii construit in ultimii 30 de ani. Ambasada Romaniei la Berlin…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Atunci cand vine vorba despre familia ei, vedeta a fost intotdeauna deschisa și a facut declarații surprinzatoare. De data asta, interpreta și-a surprins fanii cand a recunoscut ca s-a ingrașat și nu este insarcinata, așa cum s-a spus. „Catalin…

- Potrivit medicului Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate, in Romania sunt 378 de cazuri de pacienți diagnosticați cu tulpina britanica a coronavirusului. Din acest total, 29 de pacienți sunt copii. De asemenea, sunt patru pacienți in Romania care au fost depistați cu tulpina braziliana…

- Alte 1.788 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 11 sunt de import (3 - Ucraina, 2 - Germania, 1 - Franța, 1 - Republica Elena, 1 - Romania, 1 - Spania, 2 - Italia). Astfel, bilanțul…

- Pandemia a lovit cu o virulența deosebita zonele cele mai dezvoltate ale planetei, precum Europa sau America de Nord, din cauza imbatranirii populației. Cu toate acestea, in aceste țari incidența Covid-19 a scazut mai repede, potrivit unui studiu publicat in revista Frontiers in Public Health.…

- Deputatul USR Iulian Bulai, care și l-a luat recent aliat pe „Mihai” (Eminescu) , nu este la primul delir politic, pentru cei care poate au uitat. Bulai a fost amendat acum de Consiliul National de Combatere a Discriminarii cu 5.000 de lei in legatura cu o postare din decembrie 2019 in care spunea ca…