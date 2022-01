Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat ca decizia renunțarii la proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 la locul de munca a venit din partea ministrului Sanatații, Alexandru Rafila. „Aș vrea sa vad cum a fost fundamentata decizia ca un certificat verde nu ar duce la creșterea numarului de vaccinari”, a spus Cițu. „In […] The post De ce nu a fost introdus certificatul verde la locul de munca. Ce spune Florin Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .