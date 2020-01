Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a ajuns miercuri dimineata in tara, iar in jurul pranzului a fost la capela Cimitirului Bellu, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul fiicei sale. Potrivit prietenei vedetei, Rodica Topescu a aflat de moartea Cristinei de la televizor. ”Mama Cristinei a aflat de moartea ei (n.red…

- Vremea continua sa fie deosebit de calda in urmatoarea perioada, cu valori care vor bate recordul. Meteorologii anunta un weekend insorit, o vreme de primavara in luna ianuarie, iar despre ninsori si viscol nu sunt sanse in urmatoarea perioada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis, marți, un mesaj de Anul Nou in care spune ca americanii sunt aici și vor ramane aici, iar ”impreuna vom realiza lucruri extraordinare”, potrivit Hotnews. Diplomatul vorbește despre reforma judiciara și spune ca a venit timpul ca toți romanii…

- Bucureștenii care nu pleaca la munte pentru noaptea dintre ani pot petrece Revelionul in aer liber in Piața Constituției sau in Parcul Titan. Spectacolul organizat de Primaria Capitalei incepe de la ora 17:30, iar pe scena din fața Parlamentului vor urca trupele O-Zone, Haddaway și Milli Vanilli,…

- A doua seara de Craciun va fi una a distractiei maxime pentru cei tineri si foarte tineri. Asta, pentru ca pe scena Targului de Craciun la Neamt vor poposi Gasca Zurli, atat de indragita de cei mici, precum si cantaretul de hip-hop Guess Who & Band. Programul muzical va debuta la ora 18:00 pe scena…

- In perioada Sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, locuitorii judetului Vaslui pot beneficia de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca asigurata prin centre de permanenta, serviciul de ambulanta, unitatile de primiri urgente/camere de garda din cadrul spitalelor. Centrele de permanenta…

- Au inceput pregatirile pentru a doua editie a Wallahia Int’l Film Festival care se va desfasura in perioada 27 august - 2 septembrie 2020, in Bucuresti. Peste 50 de proiecte din 21 de tari, printre care SUA, Canada, Israel, Marea Britanie, Australia, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Africa de Sud,…

- Eleva din Constanța care a vorbit public despre cei 10 mii de euro din fondul școlii. Seria „Cei care nu tac”, realizata de VICE împreuna cu Fundația Friedrich Naumann, spune poveștile unor români care și-au asumat riscuri pentru a vorbi despre nereguli și nedreptați în…