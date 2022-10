Stiri pe aceeasi tema

- 60 de zile de control judiciar. Este masura luata fata de soferul care a fugit, in urma cu doua seri, in Capitala, de polițiștii și jandarmii care au incercat sa-l opreasca. Nu are dreptul sa conduca mașina aproape un an intreg și e obligat la plata unei amenzi consistente.

- Șoferul care a provocat mai multe incidente in trafic, in Capitala, și a refuzat sa coboare de la volan, la solicitarea polițiștilor și jandarmilor, demarand in tromba printre pietoni, a fost plasat sub control judiciar. Avocatul spune ca tanarul s-a sper

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 4 au dispus punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a șoferului care a fugit miercuri seara cu mașina de langa polițistul care l-a oprit și patru jandarmi, relateaza Digi24.Intr-o declarație facuta dupa audieri, avocatul șoferului a transmis…

- Șoferul care a fugit de polițiști miercuri, 26 octombrie, a fost dus la audieri, iar tanarul a facut primele declarații despre incident. Michelle Antonio Șerban a ignorat somațiile, a lovit doua mașini și a fost la un pas sa loveasca mai mulți oameni care se aflau pe trecerea de pietoni. Iata ce a declarat…

- Un barbat a fost arestat preventiv si un altul a fost plasat sub control judiciar, cei doi fiind acuzati de savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat si talharie, dupa ce ar fi sustras in perioada ianuarie - iunie bunuri din mai multe magazine si farmacii, informeaza Agerpres. Fii…

- Sunt mulți cei care joaca la pariuri sportive in speranța ca vor caștiga sume de bani. Unii o și fac, doar ca in mod ilegal, iar acum sunt sub lupa legii. La data de 12.10.2022, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București, in urma investigațiilor desfașurate de D.G.P.M.B. – Poliția Sectorului…

- Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii militari procurorii au inceput urmarirea penala și au dispus control judiciar pentru 60 de zile in cazul medicului Alexandru-Florin Savulescu, sef al Sectiei Chirurgie generala II din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"…

- Un barbat a fost arestat preventiv si o femeie plasata sub control judiciar, dupa ce ar fi inselat o persoana cu peste 45.000 de lei prin metoda "Accidentul", a informat, marti, Politia Capitalei.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, duminica, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…