De ce nu a fost aprobată creșterea salariului minim: premierul României a dat răspunsul Prim-ministrul Florin Cițu a fost intrebat de ce nu a fost aprobat salariul minim. El spune ca proiectul este in avizare și e necesar testul IMM și de CES. „Este in avizare. Era nevoie de testul IMM, nevoie de CES, sunt mai multe lucruri. Este in procedura de avizare. Stie toata lumea cat este salariul minim in 2021”, a declarat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de Guvern de miercuri de ce nu a fost aprobat salariul minim. Pe 28 decembrie, seful Executivului preciza ca a fost gasita „o formula de compromis” pentru cresetera salariului minim, acesta urmand a fi majorat cu 3,1%, mai mult… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

