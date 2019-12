Stiri pe aceeasi tema

- Carțile tiparite au inceput sa dispara. Tot mai multe manuale sunt digitale, iar cursurile se invața pe tablete. Este cazul și in Danemarca, o țara avansata tehnologic, unde insa efectele digitalizarii nu sunt toate bune.

- Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, soferul vinovat de producerea accidentului rutier a vrut sa intoarca masina peste marcajul dublu continuu, intrand in coliziune cu un autovehicul care circula regulamentar. "Un barbat de 34 de ani, in timp ce se afla sub influenta…

- Au trecut 40 de zile de la moartea tragica a preotului Marius Barascu, iar familia sa se pregatește sa-i faca pomenirea, așa cum cer datinile creștinești. Petronela Barascu, soția sa, i-a inștiințat pe toți cei care l-au iubit și l-au apreciat pe regretatul parinte de ceea ce urmeaza sa se intample.

- Învațatoarea care a atacat cu spray lacrimogen doi copii din clasa pregatitoare scapat de arest preventiv. Dupa expirarea celor 24 de ore de retinere, ea a fost eliberata de catre Politie si plasata sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile.

- Un nou caz șocant într-o școala din România. O învațatoare de 43 de ani de la clasa pregatitoare a atacat cu spray lacrimogen doi elevi, pe motiv ca ar fi fost agresata! Cadrul didactic a fost arestat, iar elevii duși la spital.

- Iți amintești cum te vedeai acolo in poveste? Revenind la carțile și poveștile din copilarie ai ocazia sa te redescoperi și sa realizezi cat de mult te pot relaxa și deconecta de la cotidian. Fie ca ai copii și pașești impreuna cu ei printre rafturile cu povești și basme, fie ca iți dorești…

- 'In unele cazuri au fost doar copii care se jucau cu focul si au pierdut controlul asupra flacarilor, in alte cazuri focurile au fost aprinse in mod deliberat', a declarat la o conferinta de presa comisarul politiei din Queensland, Katarina Carroll. Potrivit agentiei locale AAP, cel putin patru copii,…

- Este unul dintre cei mai renumiti bucatari din Romania, proprietarul a doua localuri de top din Capitala si planuri mari de viitor. De diseara il puteti vedea in noul sezon al emisiunii MasterChef, de la Pro Tv. Joseph Hadad are o multime de secrete atat in bucatarie, cat si in viata. Putini ii stiu…