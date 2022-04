Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat de ce Florin Citu, presedintele Senatului, nu a facut parte din delegatia oficialilor romani care au mers in Ucraina, precizand ca „au fost doua vizite planificate separat”.

Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, intrebat de ce presedintele Senatului, Florin Citu, nu a facut parte din delegatia care a vizitat Ucraina, ca au fost "doua vizite planificate separat".

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, marți, prima intalnire a conducerii PNL, la Vila Lac, dar pe președintele Senatului și fost președinte al partidului Florin Cițu, nu l-a chemat nimeni. Conform unor surse politice, liberalii pregatesc debarcarea lui Cițu de la șefia Senatului. Noul președinte al PNL,…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va merge peste doua saptamani, pe 27 aprilie, in vizita oficiala in Ucraina, la invitația președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk. Cu aproximativ o ora inaintea anunțului facut de Camera Deputaților, și președintele Senatului, Florin…

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei in Romania, Paun Rohovei, a declarat, joi, la Parlament, dupa intalnirea cu presedintii celor doua Camere, Marcel Ciolacu si Florin Citu, ca Ucraina este sub un atac masiv din partea Federatiei Ruse. Oficialul ucrainean a precizat ca sunt sute de victime in randul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, in ședința de Guvern, ca au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT, in contextul crizei din Ucraina. „Vreau sa-i asigur pe toți romanii ca la nivel instituțional au fost luate toate masurile in conformitate cu hotararile CSAT. Sunt masuri…