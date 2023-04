Stiri pe aceeasi tema

- BIG 3 a ramas deja fara Roger Federer, iar Rafael Nadal și Novak Djokovic nu mai sunt nici ei la prima tinerețe. Aflat in prezent pe primul loc al ierarhiei mondiale, Nole a vorbit despre jucatorii care vor fi noii lideri din ATP.

- Liderul clasamentului ATP, sarbul Novak Djokovic, 35 de ani, nu va juca la turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells din California pentru ca nu este vaccinat impotriva COVID-19 și nu va putea intra pe teritoriul SUA.„Novak Djokovic a declarat forfait”, au anunțat organizatorii Indian Wells, care…

- Rafael Nadal (36 de ani, 6 ATP) l-a felicitat pe Novak Djokovic (35 de ani, 1 ATP) pentru trofeul de la Australian Open. „Nole” l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 3 ATP) in finala AO 2023, scor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5). Sarbul a ajuns la 10 trofee la Australian Open și la 22 de trofee de Grand…

- Cu al 22-lea titlu de Grand Slam obținut duminica la Australian Open, Novak Djokovic a ajuns la egalitate cu Rafael Nadal și l-a lasat deja in urma pe Roger Federer (care a cucerit 20 de titluri majore). Toni Nadal, care il antreneaza in prezent pe Felix Auger-Aliassime, a incercat sa explice de ce…

- Novak Djokovic (35 de ani) l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (24 de ani) in finala Australian Open 2023 cu 6-3, 7-6, 7-6.???? ???? ???? ???? ???? CHAMPION ???? ???? ???? ???? ???? @DjokerNole has mastered Melbourne for a TENTH time! @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/ZThnTrIXdt…

- Novak Djokovic a bifat doua lucruri dintr-un foc dupa caștigarea Australian Open, al zecelea sau titlu de la Melbourne: a redevenit lider mondial și l-a egalat pe Rafael Nadal in ierarhia titlurilor de Grand Slam (cate 22). Sarbul a primit un mesaj din partea lui Roger Federer dupa finala de pe Rod…

- Cunoscut pentru putea sa incredibila de a-și controla emoțiile, Novak Djokovic nu a mai facut fața dupa ce a caștigat Australian Open pentru a zecea oara in cariera. Sarbul, care l-a egalat pe rivalul Rafael Nadal la numarul de titluri de Grand Slam și va reveni pe prima poziție in clasamentul ATP,…

- Novak Djokovic scrie istorie la Australian Open, caștigand al 10-lea titlu de Grand Slam la Melbourne. El a egalat duminica performanța lui Rafael Nadal, de 22 de titluri in turnee majore, dupa ce l-a invins in finala pe grecul Stefanos Tsitsipas. Sarbul