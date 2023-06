Stiri pe aceeasi tema

- „Am cantarit foarte bine ce facem, oamenii cu atribuții importante trebuie sa fie la partid pentru ca vine perioada electorala si oamenii specializați in Parlament și Guvern. PNL are o gandire foarte pragmatica. Avem nevoie de oameni care sa performeze din Guvern și oameni care sa se implice avand in…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu a promis ca noul guvern sa fie investit rapid de parlament, dand joi ca termen pentru depunerea juramantului la Cotroceni. ”Imi doresc ca guvernul condus de mine sa fie despre economie și reforma”, a spus Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu este președinte al PSD din august…

- Salajeanul Lucian Bode, ministru de Interne in Guvernul condus de Nicolae Ciuca, nu mai prinde nici un minister in noul guvern condus de Marcel Ciolacu. Care sunt miniștri propuși:PSDMinisterul Transporturilor - Sorin GrindeanuMinisterul Fondurilor Europene - Adrian CaciuMinisterul Agriculturii…

- Președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Simion Hancescu, a declarat joi, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta care reprezinta ultima oferta salariala pentru grevistii din educatie si inainte de o noua runda de consultari la Palatul Victoria, ca lucrurile nu s-au schimbat fața…

- Președintele Consiliului Național al PSD spune ca spera ca, de data aceasta, sindicatele sa nu mai renunțe la revendicari. Vasile Dancu, președintele Consiliului Național al PSD, a declarat ca se așteapta ca de data aceasta sindicatele din educație sa nu mai cedeze și ”va trebui ca Guvernul sa reprioritizeze”.…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca Guvernul se va ocupa rapid sa rezolve problema pensiilor speciale pentru care e necesara o reforma, conform prevederilor din PNRR, astfel ca nimeni nu va putea sa faca refeire la acest subiect ca la „o moștenire” pe care actualul Cabinet o lasa celui ce va fi condus…

- Miron Mitrea e de parere ca situația bugetului in acest moment, dar și pentru urmatorii ani, este dificila, iar primele probleme aparute in PNRR au soluții, insa pentru rezolvarea lor este nevoie ca politicienii sa se manifeste cu mai multa hotarare:"Bugetele statelor pot fi vazute de cei care vor sa…

- Eugen Teodorovici, fost ministrul de Finante, a comentat in cadrul emisiunii “Puterea cuvantului” aparitia in presa a unor stenograme ale discutiilor purtate in cadrul coalitiei PNL-PSD, referitoare la constrangerile bugetare ce urmeaza a fi implementate de Guvern. Acesta considera ca Guvernul nu poate…