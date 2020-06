De ce ne plac serialele polițiste? Serialele polițiste au devenit un adevarat fenomen, iar pe platformele de streaming acestea sunt printre cele mai vizionate. In ultimii ani genul polițist axat pe crime reale a prins la publicul de toate varstele. De la podcasturi la documentare care analizeaza cazuri din trecut in detaliu, la romane despre ucigași notorii și seriale ce urmaresc... Read More Post-ul De ce ne plac serialele polițiste? apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, mai precis pe 26 aprilie, fermecatoarea actrița Adriana Trandafir a implinit frumoasa varsta de 64 de ani. Fanii acesteia nu știu ca vedeta are o poveste trista de viața și doi copiii foarte frumoși pe care ii iubește la nebunie. Tabu iți spune in continuare povestea și problemele prin…

- De cand se sta acasa in izolare din cauza coronavirusului tot mai multe vedete s-au apucat de diverse provocari sau intra pe tot feleul de aplicații care te fac sa mai zambești. Și Gina Pistol a descoperit o aplicație speciala pe rețelele de socializare pe care a folosit-o și ea reușind sa iși sperie…

- Intr-o perioada in care multe iahturi au incetat sa navigheze din cauza pandemiei coronavirusului, Silvio Berlusconi cauta un nou proprietar pentru super-iahtul sau. Nava de 158 de metri, construita de șantierul naval italian Perini Navi, arata fabulos. Silvio Berlusconi a cumparat iahtul Morning Glory…

- Oamenii de știința din intreaga lume continua sa studieze doua medicamente – clorochinina și hidroxiclorochinina ca posibile tratamente pentru boala cauzata de noul coronavirus. Cu toate acestea, pe masura ce noi date apar din astfel de cercetari, la fel de mari sunt preocuparile cu privire la efectele…

- In aceasta perioada de izolare, cand toata lumea sta acasa, se gasesc tot felul de soluții pentru a petrece timpul liber. Cum nu se mai fac petreceri mulți trebuie sa se mulțumeasca sa-și sarbatoreasca zilele de naștere in autoziolare. Este și cazul afaceristului Nicușor Stan, care și-a serbat ziua…

- Dua Lipa și-a lansat cel de-al doilea album de studio din izolare. N-a fost lansarea pe care și-a dorit-o, deoarece albumul ei a fost furat și dupa postat pe Youtube. Future Nostalgia urma sa fie lansat pe 3 aprilie. Dar a fost lansat pe 27 martie 2020 de Warner Records, dupa ce a fost furat... Read…

- Evangeline Lilly, vedeta serialului Lost, nici nu vrea sa auda de izolare, carantina sau protectie in plina pandemie. Deși locuieste cu tatal ei, care sufera de leucemie in ultimul stadiu si este extrem de vulnerabil in fata noului coronavirus. Actrița in varsta de 40 de ani a hotarat ca nu este nevoie…

- Una dintre cele mai indragite romance plecata din țara este actrița Madalina Ghenea, pe care recent ați vazut-o pe marile ecrane in pelicula “Urma”, iși petrece timpul cu copilul și iubitul in Italia. Insa vedeta a realizat cateva fotografii pe care le pot vedea toți italienii și nu numai. Indragita…