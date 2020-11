Stiri pe aceeasi tema

- Directia Medicala a MApN a dispus suplimentarea fortelor in combaterea efectelor COVID in Sibiu, Iasi, Mures si Bucuresti. Astfel, de duminica, 1 noiembrie, Sectia ‘COVID-19’ a Spitalului Clinic Militar de Urgenta din Iasi isi va mari capacitatea de la 16 la 30 de paturi pentru tratarea pacientilor…

- In total, pana in acest moment, Romania a ajuns la 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 5.358 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, iar 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați. Cea mai afectata de COVID este Capitala,…

- Autoritatile cer iesenilor sa pastreze distanta, sa se dezinfecteze, sa evite aglomeratiile si sa pastreze igiena mainilor. Acelasi mesaj a fost trimis si in judetele Alba, Bacau, Neamt, Teleorman, Valcea si Vaslui, cu exceptia faptului ca s-a facut referire la o rata de peste 1,5 la mia de locuitori.…

- Autoritațile au facut public bilanțul privind situația cazurilor COVID la nivel național. Raportarea de joi arata faptul ca se menține ridicat numarul infectarilor nou depistate. Mai precis, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.639 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Autoritatile anunta 1.527 de cazuri noi de covid, din peste 25.000 de teste 1.527 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi în România, în condițiile în care au fost efectuate peste 25.000 de teste în ultimele 24 de ore. Aceasta înseamna o pondere…

- GCS: 1.271 de cazuri noi #Covid-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Autoritațile au anunțat astazi 1.271 de cazuri noi de infectare cu coronavirus în România, din aproximativ 24.000 de teste, bilanțul ajungând astfel la 98.300 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele…

- Direcția de Sanatate Publica a efectuat o ancheta epidemiologica in caminele de batrani unde, in ultimul timp, au fost declarate focare de infecție cu Covid 19. Autoritațile transmit ca suplimentar, in urma anchetei epidemiologice desfașurate de DSP Buzau la centrele pentru persoane varstnice și sociale,au…