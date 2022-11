De ce ne lăsăm influențați de alții. Turma sau lupul? De ce ne lasam ușor influențați de alții? V-ați intrebat vreodata? Unii dintre psihologi vorbesc despre faptul ca unii oameni „se complac in turma”. Alții despre faptul ca „nu vrem sa fim oaia neagra”. Exista și specialiști care vorbesc despre faptul ca „a fi lup – adica a avea curaj – intr-o turma reprezinta riscuri”. Cum e, turma sau lupul? Ne naștem cu un anumit temperament, o structura genetica, o rețea neurologica. Iar factorii externi, cum ar fi cultura și statutul socio-economic, au de asemenea o influența extraordinara asupra noastra. Psihologul Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

