ISU Bihor: Buletin informativ - 17.05.2022

Nr. 101 Oradea, 17.05.2022BULETIN INFORMATIVUn localnic din Biharia a gasit doua proiectile explozive in propria gradina Doua proiectile provenite din cel de al Doilea Razboi Mondial, au fost descoperite in gradina unui cetatean din localitatea Biharia. Marti, 17 mai a.c., in jurul orei 09.05, echipajul pirotehnic… [citeste mai departe]