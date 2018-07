De ce n-are Sanatatea bani cand platim contributii pe aproape orice venit? Guvernul a decis in sedinta de saptamana trecuta sa prelungeasca valabilitatea cardurilor de sanatate cu doi ani, pana la finalul mandatului PSD. Motivul spus clar e "degrevarea bugetului" si suntem asigurati ca, din punct de vedere al securitatii si functionarii, nu vor fi probleme.



Practic, acum suntem anuntati ca, la momentul infiintarii sistemului national electronic pe baza de card, s-a stabilit sa aiba o valabilitate de 5 ani, desi aceasta ar fi putut fi de 7 ani. Iar acum, in prag de expirare a termenului, situatia a fost reevaluata si valabilitatea prelungita.



Suma…

Sursa articol si foto: business24.ro

