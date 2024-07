Vineri, Maluma a concertat in Romania pentru a doua oara, de data aceasta la festivalul Neversea de la malul marii! Ei bine, in urma cu o luna, Nikita anunțase ca va urca pe scena alaturi de starul internațional și ca vor canta impreuna o melodie, caci, spunea ea, se cunosc foarte bine. Ei bine, Nikita nu și-a mai facut prezența la festival alaturi de interpret, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro ea ne spune și care a fost motivul absenței!