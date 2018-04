De ce mureau nou-născuţii în secolele trecute 120-130 de decese pe an intr-o localitate cu 2.000 de locuitori nu era ceva iesit din comun in secolul al XIX-lea. Potrivit unei analize facute pe un mic oras din Transilvania, cei mai multi copii decedau din cauza bolilor copilariei. Multi nu prindeau aniversarea de un an din cauza conditiilor in care au fost adusi pe lume sau ingrijiti dupa nastere. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

