De ce mulți copaci sunt înțepați și au o sticlă lângă ei. Care este motivul, de fapt Mulți dintre romani au observat cu stupoare ca unii copaci sunt ințepați, iar de ei sunt legate niște bidoane. Experții naturiști au dezvaluit de ce mulți copaci sunt ințepați și au o sticla langa ei. Care este motivul, de fapt. Seva acestui pom este considerata miraculoasa. Care sunt benficiile și cat costa litrul Multi dintre […] The post De ce mulți copaci sunt ințepați și au o sticla langa ei. Care este motivul, de fapt appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Carțu este convins ca din cauza vaccinului anti-COVID 19 i-a scazut sistemul imunitar. Motivul? Se simte foarte obosit, iar in ultimii doi ani a racit de multe ori. Președintele clubului CS Universitatea Craiova a dezvaluit și ca a avut hepatita C, un virus cu care s-a infectat dupa ce a facut…

- Un nou avertisment a fost lansat de curand de catre SUA catre cetațenii americani aflați in Rusia sau care doresc sa calatoreasca in aceasta țara. In contextul razboiului din Ucraina, tensiunile dintre SUA și Rusia sunt tot mai crescute, iar riscul unei escaladari a conflictului este foarte mare. Din…

- Seismele, dupa cum am observat cu toții, au loc in general pe timp de noapte, astfel ca sperietura pentru oameni este mult mai mare. Specialiștii in Fizica Pamantului au explicat acum care este motivul pentru care cele mai multe cutremure au loc noaptea. Ce se intampla, de fapt. De ce au loc cutremurele…

- Ouale fierte pot fi savurate calde sau reci, dar daca le pastrezi inca o zi dupa ce le-ai gatit, este important sa fie depozitate corect. Experții culinari au dezvaluit ce greșeli faci atunci cand vrei sa cureți un ou de coaja. Așa se explica de ce nu reușești sa-l decojești ca marii bucatari. Soluția…

- Atat cartofii, cat și cepele se numara printre legumele preferate ale romanilor, fiind folosite in foarte multe rețete, care mai de care mai gustoase. Cu toate acestea, unele gospodine fac o greșeala imensa atunci cand depoziteaza alimentele. De ce nu este recomandat ca tuberculii și ceapa sa fie puse…

- Astrologii vin cu detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului pentru luna ianuarie din 2023. Experții au subliniat ca exista cateva semne care reușesc sa intimideze pe toata lumea. Acestea sunt dure și par foarte arogante și rele la o prima vedere. Cu toate astea, nativii au un suflet bun pe care…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au confirmat desparțirea in primavara acestui an, insa divorțul nu a avut loc inca. Ce spune avocata cantareței despre situația celor doi.Dupa o casnicie de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis sa puna punct relației. Cele doua fetițe, Raisa și Carolina,…