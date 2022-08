Stiri pe aceeasi tema

- Mykhailo Podolyak, un consilier cheie al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a spus ca ar putea avea loc mai multe atacuri in „urmatoarele doua sau trei luni”, similare cu loviturile misterioase de astazi asupra unui nod feroviar și a unei baze aeriene din Crimeea. Ucraina este angajata intr-o…

- Uniunea Europeana se teme ca conflictul dintre SUA și China din cauza amenințarilor din Taiwan ar putea escalada. Prin urmare, Bruxelles-ul se pregatește pentru o posibila escaladare, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Politico. Se observa ca cei din Europa sint reticenți in a comenta subiectul Taiwanului…

- In condițiile in care Europa nu prea are apetit pentru un nou val de sancțiuni impotriva Rusiei, iar Annalena Baerbock, ministrul german de externe, evoca perspectiva unei revolte populare in Germania in aceasta toamna din cauza prețului la gaze, Ucraina și aliații sai se concentreaza mai degraba…

- Majoritatea absoluta a ucrainenilor este impotriva cedarii de teritorii catre Rusia, arata datele unui sondaj realizat de Institutul International de Sociologie din Kiev potrivit publicatiei ucrainene Suspilne Media. Chiar si doua treimi din rusii care locuiesc in Ucraina sunt impotriva cedarii de teritorii.

- Guvernele Ucrainei, Canadei și Germaniei sunt prinse intr-o disputa privind o turbina, o componenta-cheie pentru gazoductul Nord Stream 1, despre care rușii spun ca este necesara pentru ca fluxul de gaz rusesc spre Germania și Europa sa poata sa revina la cantitațile obișnuite, relateaza Politico.

- In ultimele 24 de ore au intrat in Romania peste 12.000 de cetațeni din Ucraina, in creștere cu 4,7% fața de intervalul precedent, transmite, duminica, Poliția de Frontiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Aceste actiuni contraofensive din minut in minut ameninta sa se transforme intr-o contraofensiva de amploare. Judecand dupa amploare si profunzime - progresul poate fi deja echivalat cu o contraofensiva.

