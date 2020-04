Stiri pe aceeasi tema

- In total, 75.538 de decese au fost inregistrate - dintre care 53.928 in Europa, cel mai afectat continent. Italia - cu 16.523 de morti - este cea mai indoliata tara din lume, urmata de Spania (13.798 de morti), Statele Unite (10.993 de morti) si Franta (8.911 morti). De la inceputul pandemiei de covid-19, 1.350.759…

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…

- Siteul www.cnnturk.com, din Turcia, publica o lista cu numele sportivilor infectați cu virusul Covid-19, raspandirea fiind din Asia, trecand prin Europa, și pana in Statele Unite ale Americii! Cum era de așteptat, cele mai afectate țari sunt Italia și Spania, afirmandu-se tot mai mult ca numarul foarte…

- Pentru a avea un tablou comprehensiv, vom spune ca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze traiesc mai mult de 7 milioane de oameni și au fost inregistrate mai puțin de 170 de cazuri și doar patru decese din cauza noului virus corona. Daca comparam aceste cifre cu…

- Muntenegru raporteaza primele doua cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul sau. Pacientele sunt doua femei care au ajuns in urma cu 12 zile din Statele Unite și din Spania, a declarat, marți, premierul Dusko Markovic, citat de Reuters.

- Intr-o saptamana in care evenimentele sportive s-au anulat in cascada, Europa si Statele Unite punand lacat aproape complet asupra sportului, un licar de speranta apare din China, zona zero a pandemiei de coronavirus. Capitala Beijing da un prim semnal ca situatia se indreapta usor-usor si ca exista…

- Președintele Statelui Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeana ca a avut un rol in raspandirea cazurilor de coronavirus in Statele Unite, deoarece nu a luat masurile necesare la...

- Statele Unite si Israelul au anulat un exercitiu militar comun din cauza noului coronavirus, a anuntat joi comandamentul american pentru Europa cu sediul in Germania, citat de France Presse. "Aceasta decizie este in conformitate cu directivele recente ale Ministerului Sanatatii israelian privind Covid-19…