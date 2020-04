Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații, pana astazi, au fost confirmați pozitiv la infecția cu noul coronavirus 706 barbați și 1.006 femei - ceea ce inseamna aproximativ 59% din numarul de infectați. Decalajul mare dintre femei și barbați s-ar datora numarului enorm de cadre medicale din…

- Specialiștii recomanda ca, in aceasta perioada, sa ne protejam temeinic impotriva noului tip de coronavirus, iar daca hainele ne pot proteja corpul, ce facem cu parul? In timp ce capul il putem acoperi cu orice, posesorii de barba sau mustața cum se pot feri de virus?

- Cercetatorii din intreaga lume incearca sa ințeleaga: Care sunt persoanele cele mai expuse la noul coronavirus? Raspunsurile sunt diverse, dar unul dintre ele ramane constant in parerile...

- 246 de persoane au fost diagnosticate cu noul coronavirus in Romania, pana la ora 10.00. Dintre aceștia, 5% sunt minori, 50% sunt femei, iar 45% sunt barbati, reiese dintr-o statistica furnizata de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Consiliul Judetean Maramures a aprobat, in cadrul sedintei ordinare din luna februarie, infiintarea complexului de servicii „Locuinta Protejata Venus”, destinat victimelor violentei domestice. Complexul de servicii prevazut in cadrul proiectului „VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta!” urmeaza…

- Poluarea aerului provoaca anual circa 8,8 milioane de decese premature in intreaga lume, sugereaza un nou studiu. Oamenii de stiinta au calculat ca poluarea aerului reduce speranta de viata, in medie, cu 2,9 ani la nivel mondial, scrie Press Association. S-a constatat ca expunerea…

- Cele mai populare alegeri raman buchetele de trandafiri rosii, insa un numar tot mai mare de clienti aleg buchetele mixte, care au un aer sofisticat, dar in acelasi timp mai relaxat. Un studiu international* arata ca peste 70- dintre femei si peste 75- dintre barbati vor sarbatori anul acesta Valentine's…

- O camera video pentru observarea faunei salbatice, montata de oameni de stiinta din statul american California, a surprins o scena neobisnuita, ai carei protagonisti sunt un coiot si un bursuc care calatoresc impreuna printr-un tunel artificial, informeaza UPI si The Independent. Specialistii…