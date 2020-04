Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un prim studiu de acest gen, cercetatorii din Shanghai au descoperit ca o treime din pacientii recuperati dupa infectia cu coronavirusul SARS-CoV-2 a avut niveluri surprinzator de scazute de anticorpi, relateaza South China Post.

- Uimitor! S-a vindecat singura de coronavirus, fara tratament! Vezi ce au descoperit cercetatorii Incredibil! O femeie din China a reușit sa se vindece singura de coronavirus, fara tratament. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Cu toate ca a fost diagnosticata cu COVID-19 și a fost internata,…

- Ping An, un grup de cercetatori din China, au analizat cele mai afectate tari din Europa de COVID-19, iar rezultatele inidca un vârf maxim al pandemiei în aceasta saptamâna urmând ca de saptamâna viitoare situatia sa se îmbunatatateasca treptat. Studiul…

- Cercetatorii din Australia au descoperit felul in care sistemul imunitar uman raspunde in fața infecției cu noul coronavirus. O echipa de cercetatori australieni a analizat mostrele de sange ale unei paciente bolnave de COVID-19 , care a fost internata in spital cu simptome moderate ale bolii. Studiul…

- Dar oare chiar afecteaza Luna plina somnul? Oamenii de stiinta spun DA! Iata de ce. Luna plina este mult mai stralucitoare si nu mai este intuneric bezna, ceea ce tulbura somnul REM. Un studiu realizat in Danemarca, cu copii cu varste cuprinse intre 8 si 11 ani, a scos la iveala faptul ca cei mici…

- Incendiile din Australia i-au facut pe cercetatorii din Silicon Valley sa caute o soluție care sa opreasca focul, care deseori devasteaza și statul american California. Au reușit sa inventeze o substanța care poate opri extinderea incendiilor.

- Cel mai vechi crater provocat de un asteroid pe Terra dateaza din urma cu 2,229 de miliarde de ani și se afla in Yarrabubba, Australia. Cercetatorii sunt de parere ca impactul ce a provocat craterul a fost la originea unei schimbari climatice majore, potrivit unui studiu citat de bfmtv.com, scrie…